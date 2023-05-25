عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

هادية غالب
هادية غالب

اعتادت البلوجر هادية غالب، إثارة الجدل بأحدث إطلالاتها التى يتخطى أسعارها مبالغ باهظة وكانت آخر تلك الإطلالات ارتدائها صندلا بكعب عالٍ على البحر مع المايوه.

هادية غالب


ونشرت «غالب» عبر حسابها الرسمي على تيك توك، قائلةً: «دي جزمة بحر وأيوا والله يا جماعة هلبسها على البحر».

اختارت البلوجر «غالب» من بين التصميمات المختلفة، ما يتناسب مع الصندل ذو الكعب العالي، قائلةً: «هختار بنجمة لأن هنا في نجمة».

 ومازحت البلوجر متابعيها متسائلة من خلال مقطع الفيديو «تفتكروا هقع في الرملة بالجزمة دي؟.. كله يهون علشان الاستايل».

هاية غالب

وسريعا ما تم تداول مقطع الفيديو من قبل متابعيها مما جعل هذا القطع مثيرا للجدل بين مؤيد ومعارض، وأحدث ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسخرية بين رواد السوشيال ميديا. 

وأشار بعضهم إلى أن هذه الملابس مبالغ بها، فكل ما يتطلبه الشاطئ ارتداء ملابس مريحة، وغير مقيدة تساعد على المرح والرياضة بدون معاناة .

 https://www.tiktok.com/@hadiaghaleb/video/7234535416454532354

وعلق بعض رواد التواصل الإجتماعي مازحين عبر بحسابه، قائلًا: «والميتنج هيكون علي الرملة ولا وإحنا بنساعد بعض نعوم على وش المية». وقال آخر: «هي رايحة تعمل انترڤيو مع حد مهم فالبحر ولا ايه؟». وعلق ثالث قائلًا: «أعتقد قلتي بحر مو مول».

 عادة ما تحدث العديد من الخلافات كل عام في الصيف بسبب محبي المايوه البيكيني والبوركيني، ولكن هذا العام اختلف بشكل كبير عن كل ما مضى، وذلك بسبب البلوجر هادية غالب.

من هي هادية غالب؟

ومن يتابع البلوجر هادية غالب يعرف أنها نالت شهرة في مدة  صغيرة للغاية  ولاقت الكثير من الدعم من متابعيها والذين تجاوزوا أكثر من 2.3 مليون متابع.

درست هادية غالب الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، وقد بدأت هادية غالب  منذ تخرجها من الجامعة  و تعمل هادية أيضًا كعارضة أزياء فهي عائقة للموضة منذ الصغر  وقد يتجاوز عمرها  26 عامًا وتقيم في  دبي  وتمتلك خبيرة الموضة والمكياج  هادية غالب حساب رسمي على إنستغرام، حيث تشارك من خلاله متابعيها أحدث أخبارها وصورها، و إنجازاتها في عالم الموضة.

البلوجر هادية غالب التواصل الاجتماعي البلوجر البوركيني الكعب العالي المايوهات من هي هادية غالب ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

إعلامي: الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

محمد سامي عن كتابة اسمه كثيرًا على التتر: "أمي بتفرح"

برلمانى: مجموعات الدعم أفضل سلاح لمواجهة الدروس الخصوصية والسناتر

لا تلوموني في حب مصر..بلوجر سعودي يذهل بتصرفات المصريين المفأجاة

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس

الحوار الوطني.. جلسة ساخنة حول القضية السكانية ضمن موضوعات المحور المجتمعي

شوبير يكشف أسماء صفقات يخطط الزمالك للتعاقد معها

مفيش حاجة مضمونة.. شوبير يثير الجدل حول مصير أوسوريو مع الزمالك

اللي عندنا مش سر ..السيسي عن مشروع انتاج السيليكون : فرصة للمستثمرين

محافظ الشرقية يزف بشرى بشأن محطات الصرف المتوقفة بالقرى.. وهذا موعد ربط «أم الزين»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

أفضل رجل .. انتقام مفاجئ من عريس أثناء كلمته لعروسه ليلة الزفاف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ