كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

اعتادت البلوجر هادية غالب، إثارة الجدل بأحدث إطلالاتها التى يتخطى أسعارها مبالغ باهظة وكانت آخر تلك الإطلالات ارتدائها صندلا بكعب عالٍ على البحر مع المايوه.

هادية غالب



ونشرت «غالب» عبر حسابها الرسمي على تيك توك، قائلةً: «دي جزمة بحر وأيوا والله يا جماعة هلبسها على البحر».

اختارت البلوجر «غالب» من بين التصميمات المختلفة، ما يتناسب مع الصندل ذو الكعب العالي، قائلةً: «هختار بنجمة لأن هنا في نجمة».

ومازحت البلوجر متابعيها متسائلة من خلال مقطع الفيديو «تفتكروا هقع في الرملة بالجزمة دي؟.. كله يهون علشان الاستايل».

هاية غالب

وسريعا ما تم تداول مقطع الفيديو من قبل متابعيها مما جعل هذا القطع مثيرا للجدل بين مؤيد ومعارض، وأحدث ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسخرية بين رواد السوشيال ميديا.

وأشار بعضهم إلى أن هذه الملابس مبالغ بها، فكل ما يتطلبه الشاطئ ارتداء ملابس مريحة، وغير مقيدة تساعد على المرح والرياضة بدون معاناة .

https://www.tiktok.com/@hadiaghaleb/video/7234535416454532354

وعلق بعض رواد التواصل الإجتماعي مازحين عبر بحسابه، قائلًا: «والميتنج هيكون علي الرملة ولا وإحنا بنساعد بعض نعوم على وش المية». وقال آخر: «هي رايحة تعمل انترڤيو مع حد مهم فالبحر ولا ايه؟». وعلق ثالث قائلًا: «أعتقد قلتي بحر مو مول».

عادة ما تحدث العديد من الخلافات كل عام في الصيف بسبب محبي المايوه البيكيني والبوركيني، ولكن هذا العام اختلف بشكل كبير عن كل ما مضى، وذلك بسبب البلوجر هادية غالب.

من هي هادية غالب؟

ومن يتابع البلوجر هادية غالب يعرف أنها نالت شهرة في مدة صغيرة للغاية ولاقت الكثير من الدعم من متابعيها والذين تجاوزوا أكثر من 2.3 مليون متابع.

درست هادية غالب الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، وقد بدأت هادية غالب منذ تخرجها من الجامعة و تعمل هادية أيضًا كعارضة أزياء فهي عائقة للموضة منذ الصغر وقد يتجاوز عمرها 26 عامًا وتقيم في دبي وتمتلك خبيرة الموضة والمكياج هادية غالب حساب رسمي على إنستغرام، حيث تشارك من خلاله متابعيها أحدث أخبارها وصورها، و إنجازاتها في عالم الموضة.