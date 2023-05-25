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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تسحب الجنسية المصرية من أسر وأشخاص لاكتسابها بالغش

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عددا من القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن سحب الجنسية من عدد من الأسر والأشخاص وشملت الآتي..

 

سحب الجنسية المصرية

_قرار رقم 28 لسنة 2023 بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من يوسف خالد إبراهيم العبادلة - من مواليد فلسطين بتاريخ 3/1/ 1960، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

_قرار رقم 29 لسنة 2023 بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من فتحي خالد إبراهيم العبادلة - من مواليد فلسطين بتاريخ 1953/9/20، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة

_قرار رقم 30 لسنة 2023 بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من عبد الله خالد إبراهيم عبد الله - من مواليد فلسطين بتاريخ 1956/11/25 وأنجاله زهوة – مواليد فلسطين بتاريخ 1996/11/8، هيا - مواليد فلسطين بتاريخ 2000/10/18، أحمد - مواليد فلسطين بتاريخ 2006/8/24  ، وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

_قرار رقم 31 لسنة 2023 بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من أحمد عبد مصطفى السيقلى - من مواليد فلسطين بتاريخ 1956/11/2 فلسطيني الأصل، وأنجاله محمود - مواليد الإمارات بتاريخ 1997/11/1، محمد - مواليد الإمارات بتاريخ 1999/8/24، رهف مواليد الإمارات بتاريخ 2000/12/10، مصعب - مواليد فلسطين بتاريخ 2005/6/21، وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

الجريدة الرسمية رئيس مجلس الوزراء الجنسية المصرية الوزراء الجنسية

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