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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لم يكن قتلا.. ماذا طلب دفاع المتهم بإنهاء حياة عروس طنطا من المحكمة؟

أسرة عروس طنطا
أسرة عروس طنطا

طالب محامون الدفاع عن المتهم محمد مرسي الفحل المعروف إعلاميا بالمتهم بإنهاء حياة عروسه نفيا من هيئة محكمة جنايات طنطا بالدائرة الثالثة  بأهمية تعديل القيد الوصفي للقضية من القتل العمد إلي تعدي وضرب أفضي للموت .

انهيار المتهم بإنهاء حياة عروس طنطا في محكمة الجنايات


وكانت هيئة المحكمة انعقدت بالدائرة الثالثة المستشار عبد الحميد مصطفى هندى، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعى، وإكرامى رمضان يوسف، ومصطفى محمد درويش، ثانى جلسات محاكمة العريس المتهم بقتل عروسه" آية الشبيني" في قرية نفيا مركز طنطا، خلال عيد الفطر الماضي، بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما.

كما حرصت المحكمة علي  إثبات حضور المتهم وقامت المحكمة واستمعت المحكمة لدفاع المتهم بعد أن أجلت القضية من أمس لليوم بسبب غياب المحامي الأصلي للمتهم، وطلب الدفاع من النيابة إيداع المتهم إحدى دور الرعاية الطبية المتخصصة لمعالجة الأمراض النفسية والعصبية.

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كما أضاف محامي الدفاع أن  شهود الإثبات في الواقعة لم يتواجدوا وقتها، ولا يصلحوا أن يكونوا شهود ضد المتهم، مؤكداً أنه لم ينفي واقعة القتل لكن ليس عمدًا ولا مع سبق الإصرار والترصد، معللاً أن المتهم طلب من زوجته حقه الشرعي لكنها أبت كثيراً مما جعل صبره ينفذ.

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كما طالب دفاع المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكداً أن المتهم خطط لارتكاب الجريمة وأصر عليها في خلال مدة زمنية تكفي للتروي إلا أنه أصر على تنفيذ جريمته ولم ينهي جريمته إلا بعد أن سدد نحو 35 طعنة ثم غير ملابسه واتصل بشقيق المجني عليها، مطالباً بالقصاص من المتهم.

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