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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

للتدريب الصيفي للطلاب ودعم الشمول المالي: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة وبنك فيصل الإسلامي

رئيس جامعة طنطا: نحرص على الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وقع الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع بنك فيصل الإسلامي المصري مع محمد المرسي المدير الإقليمي لفروع وجه بحري والقناة ببنك فيصل، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضم وفد بنك فيصل محمد عبد الجيد مدير فرع طنطا، ومصطفى الشناوي إدارة الشمول المالي، ومحمود خير الدين مدير بإدارة الشمول المالي واحمد غانم من إدارة إقليم وجه بحري والقناة ومحمد رضا رضوان مدير خدمة العملاء بفرع طنطا.

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صرح محمود زكي بأن الجامعة تحرص على التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي لها باع طويل في تقديم الخدامات والتسهيلات الداعمة ليكونوا شركاء استراتيجيين في المجالات المختلفة والمحاور التنموية التي تقوم الجامعة فيها بدور كبير على مستوى إقليم الدلتا، مثمنا الدور الذي يقوم به بنك فيصل في مساعدة عدد من  الطلاب غير القادرين وهو ما تم بالفعل في كليتي الهندسة والتربية الرياضية.

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من جانبه أوضح الدكتور محمود سليم أن مجالات التعاون في البروتوكول الموقع تشمل التدريب الصيفي للطلاب والدعم الشمول المالي ودعم الطلاب غير القادرين وتقديم التسهيلات للباحثين والدارسين بالجامعة ودعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

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استراتيجي استراتيجية الاستراتيجي الأقتصادية أعمال التدريب الصيفي التسهيلات التربية الرياضية الدكتور محمود الدكتور محمود ذكي

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