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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة عروسه بـ جنايات طنطا

عروس الغربية
عروس الغربية

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته  إلى رئيس نيابة مركز طنطا بإحالة المدعو" محمد .م"34 سنة والمتهم بإنهاء حياة زوجته "أية الشبيني" والمعروف إعلاميًا بـ"عروس طنطا العذراء" إلي محاكمة الجنايات العاجلة بالدائرة الرابعة بجلسة 24 مايو الجاري .
كما وجه المحامي العام بتشكيل لجنة من أطباء الصحة النفسية والعصبية وإجراء تحاليل مخدرات للتأكد من سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير رسمي لعرضه علي هيئة المحكمة الموقرة.

وأفادت مصادر أمنية ونيابية عن نقل المدعو "محمد.م" رقيب شرطة وزوج الفتاة "أية الشبيني" المعروفة إعلاميا بـ"عروس طنطا العذراء" تحت حراسة أمنية مشددة من ديوان قسم شرطة ثان طنطا لعرضه على لجنة صحية مكونة من أطباء الصحة النفسية والعصبية للتأكد من سلامة قواه العقلية.

وجاء ذلك تزامنا مع تعرض الزوج القاتل لوعكة صحية حسب ما أكدته مصادر نيابية وأمنية صاحبها نوبات من الهذيان والانفعالات الحادة وتغير ملامح وجهه.


كما ناشد أفراد أسرة الفتاة العروس كافة جهات التحقيق بالضرورة تحقيق القصاص العادل بإعدام المتهم بالقانون انتقامًا لابنتهم الضحية .

وكان قاضي المعارضات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية قرّر تجديد حبس عريس 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عروسته بعد عدة أيام من زفافهما، داخل شقتهما.

في ذات السياق أكد إسماعيل الشبيني عم ومحامي الفتاة الضحية أن الزوج الجاني ارتكب جريمة شنعاء لافتا إلى أن الإصابات الظاهرية جاءت عبارة  عن وجود 8 طعنات متفرقة، وقطع في الإصبع، وأنها مازالت عذراء.

كما أكد المحامي أن الزوج تربص بعروسه وبيت النية  بها بعد أن استهل سلاحا أبيض المطبخ، وما أن ظفر بها انهال عليها بعدة طعنات متفرقة، وأن النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية، وفي إنتظار ما تسفر عنه التحقيقات.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على  "آية . ح .ا" عروسة متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها " محمد. ا، 29 عاماً"، ومقيمان عزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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