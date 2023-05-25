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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش أنيميا .. اكتشف أسباب العلامات البيضاء على الأظافر

أسباب العلامات البيضاء
أسباب العلامات البيضاء على الأظافر

يعتقد الكثير من الأشخاص أن العلامات البيضاء على الأظافر تظهر بسبب نقص الحديد ولكنها فى الحقيقة لها عدة أسباب مختلفة .. فما هى ؟

ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze” نعرض لكم أهم أسباب العلامات البيضاء على الأظافر .

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تلوث فطري
فطار الأظافر الأبيض السطحي هو فطر الأظافر الشائع الذي يسبب ظهور بقع بيضاء صغيرة على أظافرك. في حين أن هذا أكثر شيوعًا بالنسبة لأظافر القدم ، فقد تتأثر أظافرك .

 

الأضرار أو ردود الفعل التحسسية المرتبطة بمنتجات الأظافر

قد تتلف منتجات الأظافر المصنوعة من الأكريليك أو الجل أظافرك وتؤدي إلى ظهور هذه البقع البيضاء بالإضافة إلى ذلك ، قد يتسبب رد الفعل التحسسي تجاه منتجات الأظافر مثل الطلاء أو اللمعان أو مزيل طلاء الأظافر أو مقوي الأظافر في تغير اللون وبقع أو بقع بيضاء.

 

نقص المعادن
تشير بعض الدراسات إلى أن نقص الكالسيوم لا يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء على الأظافر، ومع ذلك  فإن صحة الأظافر بشكل عام تعتمد على الحصول على معادن كافية مثل المغنيسيوم والزنك والحديد والكالسيوم والصوديوم والنحاس . 

قد يؤثر النقص في هذه المعادن سلبًا على تكوين صفيحة الظفر ويجعلها عرضة للتلف، لذلك حتى إذا لم يكن هناك دليل قاطع على الكيفية التي قد يؤدي بها نقص المعادن إلى ظهور بقع بيضاء ، فغالبًا ما تتم معالجتها أثناء طرق العلاج.


أسباب أخرى
بشكل غير شائع ، قد تكون البقع البيضاء على الأظافر ناتجة عن حالات كامنة مثل أمراض القلب والصدفية   أو الإكزيما  والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي. قد يكون التسمم بالزرنيخ مسؤولًا أيضًا عن تلون الأظافر باللون الأبيض. الأمراض الجهازية التي تصيب أجهزة متعددة في الجسم قد تسبب أيضًا تلون الأظافر باللون الأبيض في حالات نادرة . 

الأظافر الإلتهاب الرئوي الأكريليك التسمم بالزرنيخ أظافر القدم أسباب العلامات البيضاء

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