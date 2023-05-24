مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

تعد مشاكل الشعر من أكثر الأمور التى يعاني منها الرجال والنساء بل والأطفال أحيانا وفى الحقيقة علاج الحالات الشديدة أو الصعبة يتطلب علاجا داخليا وخارجيا.

ومن أهم المشروبات التى تعمل على تحسين صحة الجسم الداخلية بشكل يحمى من مشاكل الشعر ويعالجها هى مشروب شاي الورد.



ووفقا لما جاء فى موقع “.stylecraze” يساعد شاي الورد في تحسين نمو الشعر وتتميز بتلات الورد خاصةً البيضاء والوردية بوجود خصائص ممتازة مضادة للأكسدة ومضادة للحساسية.

ووجدت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية أن بتلات الورد الأبيض قللت من أكسدة الدهون والبروتين في خلايا الشعر ويمكن أن تمنع المواد الكيميائية النباتية الورد إفراز الزهم وتعالج المستويات المنخفضة من الزهم الحكة ومشاكل فروة الرأس الدهنية

شاي الورد

وعند إضافة شاي الورد إلى منتجات الشعر مثل الشامبو ويمكن أن تساعد مستخلصات الورد من أنواع مختلفة في تقليل التهاب فروة الرأس



يمكن أن تمنع مواد ellagitannin و epigallocatechin gallate في بتلات الورد تساقط الشعر بل والوقاية من حالات مرضية مثل التهاب الجلد الدهني والمساهمة فى علاجه

كما أن شرب شاي الورد أو وضع مستخلصاته موضعياً قد يعالج التهاب فروة الرأس وتساقط الشعر.

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