مرصد الأزهر يعلق على طلب الشرطة الفرنسية بإحصاء الطلاب المتغيبين في عيد الفطر

علق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على تقدم بعض رجال الشرطة في فرنسا بطلب لإحصاء أعداد الطلاب الذين تغيبوا عن الحضور في عيد الفطر الذي وافق (21 أبريل) الماضي، في خلط واضح بين أداء الشعائر الدينية والتطرف، ووصم للمسلمين بالتطرف، وهو ما عارضته جمعيات مناهضة للعنصرية.

تغيبوا عن الحضور في عيد الفطر

وتعقيبًا على هذا، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن تلك الخطوة تمثل اعتداءً صريحًا على الحرية للخلط الحاصل بين أداء المسلمين لشعائرهم الدينية وبين التطرف.

كما يشير المرصد إلى خطورة التصريحات الصادرة عن وزير التعليم الفرنسي خلال الشهر الحالي، والذي ذكر فيها تزايد الاعتداءات على العلمانية في مارس الماضي مرجعًا ذلك إلى "صيام شهر رمضان" دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة هذه الاعتداءات المذكورة من قبله.



ولهذا يلفت مرصد الأزهر إلى أن مثل هذه التصريحات لها تبعات سلبية على النسيج الوطني في فرنسا؛ إذ يحول دون تحقيق اندماج حقيقي داخل مؤسسات التعليم، بل وكافة المؤسسات الرسمية في البلاد.