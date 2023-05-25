السفارة الصينية تستعرض تغطية صدى البلد للعلاقات بين القاهرة وبكين

أبرزت السفارة الصينية بالقاهرة أخبارا منشورة على موقع صدى البلد لاستعراض مدى الصداقة والتعاون المصري الصيني خلال الفيلم القصير في حفل الصداقة الذي أقامته اليوم بحضور وسائل الإعلام الصينية والمصرية، وتضمن الفيلم عددا من التغطيات الصحفية التي أجراها موقع صدى البلد حول العلاقات الصينية المصرية.

وكان موقع صدي البلد قد أجرى العديد من الحوارات الصحفية الخاصة مع عدد من المسؤولين الصينيين، وخاصة سفير بكين بالقاهرة لياو ليتشيانج في إطار الاهتمام بما تلعبه الصين من دور هام في المجتمع الدولي وخاصة منطقة الشرق الأوسط وعلاقات الصداقة القوية مع مصر.

السفير الصيني

المستشار القائم بأعمال السفارة

مدير المركز الثقافي الصيني