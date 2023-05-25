عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الصينية تستعرض تغطية صدى البلد للعلاقات بين القاهرة وبكين

صدى البلد

أبرزت السفارة الصينية بالقاهرة أخبارا منشورة على موقع صدى البلد لاستعراض مدى الصداقة والتعاون المصري الصيني خلال الفيلم القصير في حفل الصداقة الذي أقامته اليوم بحضور وسائل الإعلام الصينية والمصرية، وتضمن الفيلم عددا من التغطيات الصحفية التي أجراها موقع صدى البلد حول العلاقات الصينية المصرية.

وكان موقع صدي البلد قد أجرى العديد  من الحوارات الصحفية الخاصة مع عدد من المسؤولين الصينيين، وخاصة سفير بكين بالقاهرة لياو ليتشيانج في إطار الاهتمام بما تلعبه الصين من دور هام في المجتمع الدولي وخاصة منطقة الشرق الأوسط وعلاقات الصداقة القوية مع مصر.

السفير الصيني
المستشار القائم بأعمال السفارة
مدير المركز الثقافي الصيني
القنصل الصيني
السفارة الصينية بالقاهرة السفارة الصينية الشرق الاوسط الصداقة والتعاون الإعلام الصينية الصينية المصرية صدى البلد صداقة سفارة الصين موقع صدى البل موقع صدى البلد وسائل الإعلام الصينية منطقة الشرق الأوسط مسؤولين لياو ليتشيانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

ترشيحاتنا

السفارة الصينية تستعرض تغطية صدى البلد للعلاقات بين القاهرة وبكين

هالة فاخر تنضم لفريق عمل فيلم تاج.. ومفاجأة خلال ساعات

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

بسبب الدولار .. مفاجأة مدوية بشأن اندلاع حرب اقتصادية عالمية

نشرة المرأة والصحة| شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت .. ومعلومات لا تعرفها عن عروسة ولي العهد الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ