طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

تعد سلطة الأرز بالبسلة من الأطباق المناسبة لهذا الطقس الحار فنحن نحتاج فى فصل الصيف إلى التعرف على أكلات خفيفة تكن غنية العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم حتى لا نعانى من الهبوط والإجهاد

نعرض لكم طريقة عمل سلطة الأرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك من خلال خطوات الشيف غادة جميل



مقادير سلطة الأرز

3 حبات طماطم بسلة مسلوقة

1 فلفل احضر

1 فلفل احمر شرائح

بصل

أرز

زيت زيتون

ذرة

مايونيز

طريقة عمل سلطة الأرز

* قطعي الطماطم والفلفل أخضر وأحمر والبصل شرائح متساوية وضعيهم في بلوة كبيرة وقلبيهم سويا

* أضيفي المايونيز وقلبيهم جيدا ثم ضعي الذرة والبسلة وتبليهم بالملح والفلفلالأسود ثم ضيفي الارز

* قلبي جميع المكونات جيدا وقدمي سلطة الأرز باردة فى طبق أنيق سواء لوجبة الغداء أو العشاء

