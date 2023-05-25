حماة الوطن : يجب وضع ضوابط للمدارس الخاصة في اختيار الأطفال

نقلا عن فضائية اكسترا نيوز، ‏قال محمد عبد الحميد الزهار ممثل حزب حماة الوطن في الحوار الوطني، إن ‏حرية المدارس في اختيار الأطفال بدون ضوابط وبدون آليات تنفيذ يجب النظر فيه وأولياء الأمور تعاني معاناة جسيمة في دخول أولادهم المدارس بالتحديد الخاصة.

وتابع عبد الحميد أطالب ألا يكون هناك "إنترفيو" ولقاء شخصي لأولياء الأمور أثناء التقديم لأولادهم في المدارس وهذا أمر غير عادل ومن حق الأهالي ذوي التعليم المتوسط أن يكون أولادهم ذوي تعليم عال.

وضع ضوابط للمدارس الخاصة

وأضاف المفروض أن نرتقي بأبنائنا وألا يكون للمدارس الحرية المطلقة بدون ضوابط في اختيار المتقدمين لها وهذا شيء يجب أن يكون له ضوابط من وزير التربية والتعليم وإتاحة الفرصة لكل الناس أن يعلموا أولادهم تعليما عاليا وأرقى منهم.