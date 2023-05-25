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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمراض خطيرة .. جمال شعبان يوضح أسبابا غير متوقعة للنهجان

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن النهجان Shortness of breath.

وقال شعبان في منشوره "مش كل النهجان معناه ضعف وتمدد وترهل ووهن في عضلة القلب  وهبوط وفشل قلبي.

 

النهجان ممكن يكون  بسبب الأنيميا

النهجان ممكن يكون بسبب الوزن الزيادة وفرط البدانة النهجان ممكن يكون بسبب الضعف العام  وضعف اللياقة ونقص ڤيتامين دال النهجان ممكن يكون بسبب الإرهاق والزعل والإحباط والحالة النفسية.

النهجان ممكن يكون بسبب نقص مرونة عضلة القلب بينما الكفاءة كويسة HFpEF

النهجان ممكن يكون نتيجة قصور في الشرايين التاجية بديلا عن الوجع.

النهجان ممكن يكون من انسداد الشعب الهوائية في مرضي الحساسية والمدخنين.

لازم عمل صورة دم كاملة تحليل وظائف الغدة الدرقية.
كولسترول 
فيتامين د 
رسم قلب 
موجات صوتية ع القلب

المهم في النهجان معرفة التشخيص والسبب والعلاج حسب السبب.

استشارى امراض القلب الدكتور جمال شعبان الشرايين التاجية الشعب الهوائية الغدة الدرقية النهجان امراض القلب جمال شعبان استشاري امراض القلب دكتور جمال شعبان

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