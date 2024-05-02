خبر عاجل بشأن العمال ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم الخميس، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



الأرصاد: الأحوال الجوية مستقرة.. العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اختلاف درجات الحرارة بين فترات النهار والليل في فصل الربيع يعتبر أمرا طبيعيا، خاصة بسبب تنوع مصادر الكتل الهوائية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن نشاط الرياح خلال فترات الليل، يزيد من الشعور بالبرودة، لافتة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة بدرجة كبيرة في معظم محافظات الجمهورية.

مصدر مصري: رئيس المخابرات العامة يجري اتصالا هاتفيا بالمكتب السياسي لحماس





أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن رئيس المخابرات العامة المصرية يجري اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس



تمديد استقبال تحويلات مبادرة "سيارات المصريين بالخارج".. المهندس خالد سعد يكشف التفاصيل





علق المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة صناعة السيارات، على موافقة مجلس الوزراء على تميد فترة السماح لاستقبال التحويلات المالية لمدة شهر إضافي لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج تسهيلا على من يواجهون الصعوبات في الإجراءات خلال الفترة الماضية.

وقال سعد خلال خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية،: "المصريون واجهوا صعوبات بسبب القوانين التي واكبت إطلاق المبادرة، وبعد ذلك جرى الاستغناء عن هذه الإجراءات وإعفاء المصريين بالخارج في دول أوروبا من سداد 70% من الجمرك".

وزير العمل: نحرص على تمكين المرأة اقتصاديا وتأهيلها لتولي الوظائف

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تحرص على تمكين المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال تأهيلهن لسوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة لهن، بالإضافة إلى التوعية بالحقوق والواجبات.

وأضاف “شحاتة”، خلال كلمته في عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزارة العمل تواصل تنفيذ خطط الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً، وبشكل كامل على بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 2 مايو 2024





استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 2-5-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 2 مايو 2024





استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 2 مايو 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.91 جنيه للبيع، و47.81 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 51.13 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

السيسي: تحيّة إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن نحتفل اليوم بعيد العمال وأوجّه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية عيد العمال: "مصر تمضي نحو بناء قاعدتها الصناعية وما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق لعمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية بما يؤسس لانطلاق في كافة المجالات".





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، أن عيد العمال يتجسد فيه أعظم القيم، وهي قيمة العمل، وأن العمل هو التقدم، وأنه يعمل على مواجهة التحديات لزيادة الإنتاج، وعمل بيئة عمل سليمة، وأنه طالب من المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بعمل جلسات حوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال من أجل حل مشكلات العمل.

السيسي يوجه بسرعة مناقشة قانون العمل والانتهاء منه





طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون مشروع قانون العمل متوازنًا، وتكون هناك حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، كما طالب بـ سرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى لـ الإعانات التي يصرفها صندوق الطوارئ للعمال من 600 لـ 1000 جنيه، بعد تدخل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تم رفع المبلغ لـ 1500 جنيه .

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

الرئيس السيسي يمازح رئيس الوزراء: «الميكروفون أهو يا دكتور مش عايزين حجج»|فيديو





ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لرئيس الوزراء أثناء الاحتفال بعيد العمال ، قائلاً: "إحنا محتاجين نضيف دعم لصندوق إعانة الطوارئ للعمّال يا دكتور مصطفى".

ومازح الرئيس السيسي رئيس الوزراء، قائلاً: "الميكرفون أهو يا دكتور مش عايزين حجج لو سمحت".

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "نضيف 5 مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانة الطوارئ".

من 1000 لـ 1500 جنيه.. مفاجأة سارة من الرئيس السيسي لـ العمال





أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق إعانة الطوارئ للعمال يضع أمواله في بنوك تجارية ويحصل على فوائد، وأنه قام بصرف مساعدات للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفنادق السياحية، في فترة فيروس كورونا وفي أحداث غزة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في أثناء الاحتفال بعيد العمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الصندوق به حوالي 8 مليارات جنيه، وهو يوفر العوائد التي تأتي له.