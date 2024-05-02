الأرصاد: الأحوال الجوية مستقرة.. العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اختلاف درجات الحرارة بين فترات النهار والليل في فصل الربيع يعتبر أمرا طبيعيا، خاصة بسبب تنوع مصادر الكتل الهوائية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن نشاط الرياح خلال فترات الليل، يزيد من الشعور بالبرودة، لافتة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة بدرجة كبيرة في معظم محافظات الجمهورية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر في معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، مؤكدةً أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تبلغ 31 درجة مئوية.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن هناك تأثرا بكتل هوائية شمالية قادمة من شمال أوروبا.