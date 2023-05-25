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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: قمة جدة بداية مهمة لحل العديد من الملفات.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المواطن العربي يأمل أن تكون قمة جدة بداية مهمة لحل العديد من الملفات المهمة، بينها الملفي اليمني الذي يعاني من مؤامرة.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أتصور أن قمة جدة أعادت الحلم العربي مرة أخرى إلى الواجهة فما أحوجنا إلى الإحساس بالأمن والاستقرار في البلدان العربية».

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه بعد مؤامرة الربيع العربي، وأصبحت الخلافات العربية هي المسيطرة، وتحول الخطاب الإعلامي للفوضوية والعدائية، فأصبحت قوميتنا لا قيمة لها"، متسائلا "لماذا نسينا تاريخنا الوطني، لماذا نسمح بالاعتداء على سيادتنا الوطنية؟"

 

 نضمن الاستقرار المجتمعي

وأشار مصطفى بكري إلى أنه لا يجب أن ننسى التاريخ ووأننا نملك قائدا وطنيا وجيش وشرطة عظيمة انحازت للمواطن في 3 يوليو»، معلقا "لقمة العيش تؤلم الكثيرين، والقيادة السياسية تشعر بشكوى الناس، يهمنا فقه الأولويات، يهمنا إطعام الجائع، يهمنا أن تكون ميزانية التعليم والصحة أعلى كي نضمن الاستقرار المجتمعي".

 

مصطفى بكري قمة جدة الملفي اليمني الحلم العربى البلدان العربية

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