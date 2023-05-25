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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكويتي حسين المسلم بعد الدكتوراة الفخرية من بلغاريا : الأحلام المستحيلة تتحقق

صدى البلد

تحدث الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الإتحاد الدولى لألعاب الماء عقب تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية فى حفل كبير ببلغاريا اليوم قائلا : عندما كنت شابًا كنت رياضيًا سباحاً مثلت بلدي الكويت لقد منحتني السباحة الكثير خلال الخمسين عامًا الماضية لقد أعطتني أصدقاء مدى الحياة. 

وأضاف الكويتى حسين المسلم  أن الشيء المهم الذي تعلمته في حياتي الرياضية لا تصدق أن أي حلم مستحيل، رحلتي دليل على أنه حتى الأحلام المستحيلة يمكن أن تتحقق وهذه هي رسالتي التي أحب أن أعطيها لجميع الشباب.

 وقال رئيس الإتحاد الدولى لألعاب الماء : كان هدفي بعد تقاعدي كرياضي استخدام خبراتي لمساعدة الرياضيين الآخرين ، وهذا هو هدفي حتى هذا اليوم ولم تكن اموال الاتحاد تذهب للرياضيين ولم يتم إنفاق أموال كافية على تنظيم بطولات لرياضيينا.

وواصل قائلا : لقد قطعت وعدًا في يوم انتخابي كرئيس و أنا مصمم على الوفاء بهذا الوعد و هو (( أولاً دعم اللاعبين )) مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي ليس فقط اتحادًا لأفضل اللاعبين ، حيث ان هناك مئات الملايين من الأشخاص حول العالم يمارسون تمارين السباحة ، و أنا بحاجة لتمثيل كل هؤلاء الناس. 

 وأختتم حديثه قائلا هذه رؤيتنا هي لعالم يوحده الماء من أجل الصحة والحياة والرياضة .

تهنئة إدريس 

وحرص المهندس ياسر إدريس رئيس الإتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضو الإتحاد الدولى لألعاب الماء على تهنئة  الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الإتحاد الدولى لألعاب الماء والكويتى الجنسية لحصوله على الدكتوراة الشرفية من جامعة بلغاريا مؤكدا أنه يستحق الأفضل دائما خاصة أنه قدم للرياضة بصفة عامة وألعاب الماء فى جميع دول العالم الكثير والكثير وساهم فى إنتشارها بشكل غير مسبوق .

وقال إدريس أن الكابتن طيار حسين مسلم نجح فى قيادة الإتحاد الدولى لألعاب الماء بإقتدار وساهم فى خلق كوادر إدارية شابة وواعدة  فى مختلف الاتحادات القارية والمحلية بفضل دعمه الكبير ورؤيته الثاقبة لأهمية توسيع قاعدة الممارسة فى البلدان الصغيرة أسوة بالكبرى .

وأشاد المهندس ياسر إدريس بالدور الحيوى الكبير الذى لعبه الكابتن طيار حسين المسلم فى استضافة مصر لثلاث بطولات عالم فى  العاب الماء مؤخرا بمصر وتحديدا بخليج سوما باى بالغردقة والنجاح الكبير الذى تحقق على مستوى التنظيم والنتائج لمصر التى توج منتخب السباحة المفتوحة بالميدالية البرونزية  وكرة الماء الشاطئية بالفضية ونفس الميدالية حصدها منتخب السباحة الفنية.

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