سجّل فيديو | إعلان من مرتضى منصور بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الغاني بنيامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق سجل فيديو يؤكد فيه حصوله على مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وأكد رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه بعد رحيل المجلس وتولي اللجان مسؤولية إدارة النادي تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته وصدر حكم لصالحه.

وتابع قائلا : اتفقنا مع اللاعب الغاني على جدولة المستحقات المتأخرة وسددنا قسط واحد من مستحقاته وتم الحجز على القسط الثاني في البنك.

وأضاف أن مستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بقضية شيكابالا تم إيداعها في البنك وقيمتها مليون و500 ألف دولار لإرسالها للنادي البرتغالي وتم الحجز على أرصدة الزمالك ، وأصبح النادي مهددا بالإيقاف لثلاث فترات قيد.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.

تكريم سيدات الطائرة

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم فريق الكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، كما قام بتكريم بتكريم فريق الكرة الطائرة للرجال بعد الفوز بالمركز الثاني للبطولة الأفريقية.

وأثنى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على مستوى فريق الكرة الطائرة للسيدات وتأهله لكأس العالم للأندية بالهند، كما أشاد بفريق الرجال ونجاحه في حصد لقبي الدوري وكأس مصر والمنافسة بقوة في البطولة الأفريقية.

وأضاف أن الفريقان نجحا في التتويج ببطولات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي والحجز على أرصدة الزمالك في البنوك.

أخطر مؤتمر

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم بمثابة أخطر مؤتمر في تاريخ النادي، موضحا أنه عقد مؤتمرا منذ 15 يوم ولم يأت النادي بعدها.

وقال رئيس النادي في المؤتمر الصحفي : عقدنا اجتماعا لمجلس إدارة النادي قبل المؤتمر الصحفي اليوم لمناقشة العديد من الأمور المهمة.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.

حقيقة رحيل أوسوريو

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي :" المدير الفني مستمر ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع حسام حسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وأضاف أن اللجنة الفنية ليس لها الحق في الحديث مع أي شخص دون الرجوع لمجلس إدارة نادي الزمالك في أي قرار.

وشدد على أن ما تردد بشأن رحيل المدير الفني لا أساس له من الصحة

وتابع قائلا :" كفاية ضرب في نادي الزمالك".

وأضاف أنه لا أساس من الصحة للتفاوض مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي لتدريب الأبيض.