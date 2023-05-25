مصري يقود أجهزة الأمن الكويتية إلى كشف جريمة قتل غامضة

تمكنت وزارة الداخلية الكويتية في الوصول إلى جثة الكويتي مبارك الرشيدي في كونتينر بمنطقة السالمي وذلك بعد اختفاءه منذ 13 مارس الماضي.

ونقلت صحيفة السياسة الكويتية؛ عن مصادر مطلعة "الجثة كانت ملفوفة بسجادة، وداخل الكونتينر زنزانة، حيث تم احالتها إلى الطب الشرعي.

وبينت الصحيفة أن أن الوصول إلى الجثة جاء عن طريق وافد مصري كشف تفاصيل القضية، بعد أن أحضرته الأجهزة الأمنية من بلاده.



وأكدت الأدلة أن الوفاة ناتجة عن جريمة قتل رميا بالرصاص، وهذا سيحول تكييف القضية من خطف إلى جناية قتل بحسب تصريحات المصدر لصحيفة السياسة.