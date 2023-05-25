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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحصل على شهادة الأيزو الدولية في الإدارة وجودة التعليم

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

حصلت كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة على شهادة  الأيزو الدولية (2018: 21001) في الإدارة وجودة التعليم ومدى التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية من المجلس الوطني للتدريب والتعليم، صرحت بذلك الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية.

وأوضحت عميدة الكلية أن هذا الإنجاز الذي حصلت عليه الكلية يعد الأول من نوعه على مستوى كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، كما أوضحت عميدة كلية طب البنات أن هذا الإنجاز الذي تحقق  يضاف إلى رصيد كلية طب البنات بجامعة الأزهر، كأول كلية طب تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في عام 2014م، وأيضا أول كلية طب في جامعة الأزهر تحصل على شهادة تجديد الاعتماد في عام 2019م، وأيضا أول كلية تحصل على شهادة التميز الحكومي يعد ثمرة دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب.

وأضافت عميدة الكلية أنها استقبلت اليوم فريق الزيارة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم بحضور الدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، إضافة إلى رؤساء الأقسام  وبعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إضافة إلى فريق العمل على ملف الأيزو الدولي بالكلية.

وعاهدت عميدة الكلية إدارة الجامعة بأن تظل كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة منارة علمية تشع بنور الوسطية والاعتدال في العالم، تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف على مر العصور، مؤكدة على أن هذا الإنجاز الجديد هو ثمرة إخلاص وتعاون أسرة الكلية جميعا على قلب رجل واحد من أجل أن تتوالي الإنجازات يومًا بعد يوم؛ لتؤكد على أننا في كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة نعمل بروح الفريق الواحد ونسعى جاهدين إلى كل ما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف.

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