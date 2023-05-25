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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يتأهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح على تشيلسي برباعية

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه على تشيلسي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح البرازيلي كارلوس كاسيميرو التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، أعقبه الفرنسي أنتوني مارسيال بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأكد البرتغالي برونو فيرنانديز انتصار مانشستر يونايتد ، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

واختتم ماركوس راشفورد مهرجان أهداف مانشستر يونايتد ، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 78

وحاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 72 نقطة في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط كاملة عن ليفربول صاحب المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل  تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبيلكويتا - تشالوباه - ويسلس فوفانا - هال

خط الوسط: إنزو فيرنانديز- تشوكويميكا - كونور جالاجير

خط الهجوم: مادويكي - مودريك - هافريتز

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال

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