مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن النادي الأهلي استقر على فتح الباب أمام رحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري سواء عن طريق الإعارة ثم البيع النهائي بعد تألقه بشكل قوي منذ عودته من الإيقاف.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يدرس النادي الأهلي فتح باب الإعارة أمام كهربا في نهاية الموسم الجاري بعد وصول أكثر من عرض من الدوري السعودي والإماراتي للتعاقد معه في الموسم المقبل بالاتفاق بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء ووكيل اللاعب الذي عرض الأمر على الأهلي أكثر من مرة".

وتابع:" يسعى النادي الأهلي لحل أزمة غرامة كهربا قبل رحيله إلى الخليج بالإضافة إلى قرار إيقافه محلياً حتى لا يواجه اللاعب أي عقبات في المستقبل حال احترافه في الدوري السعودي أو الإماراتي في الموسم المقبل".