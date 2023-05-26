إعلان عاجل من الشرطة البريطانية بشأن الهجوم على مكتب رئيس الوزراء

قالت “سكوتلانديارد” في بيان، أمس الخميس، إن الشرطة في لندن لا تعتبر اصطدام سيارة ببوابات مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في لندن هجوما إرهابيا.

وقال الشرطة البريطانية، إن "الحادث يخضع للتحقيق من قبل ضباط شرطة محليين في وستمنستر ولا يعتبر في الوقت الحالي متعلقًا بالإرهاب".

وبحسب الوكالة، فإن السيارة التي اصطدمت بالبوابة لا تزال واقفة في مكان الحادث، فيما تم بالفعل استئناف حركة المرور في الشارع القريب.

وفى وقت سابق، أفادت الأنباء بأن سيارة اصطدمت بالبوابة الرئيسية لمكتب رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، فى داونينج ستريت بـ لندن.