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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الشرطة البريطانية بشأن الهجوم على مكتب رئيس الوزراء

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

قالت “سكوتلانديارد” في بيان، أمس الخميس، إن الشرطة في لندن لا تعتبر اصطدام سيارة ببوابات مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في لندن هجوما إرهابيا.

وقال الشرطة البريطانية، إن "الحادث يخضع للتحقيق من قبل ضباط شرطة محليين في وستمنستر ولا يعتبر في الوقت الحالي متعلقًا بالإرهاب".

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وبحسب الوكالة، فإن السيارة التي اصطدمت بالبوابة لا تزال واقفة في مكان الحادث، فيما تم بالفعل استئناف حركة المرور في الشارع القريب.

وفى وقت سابق، أفادت الأنباء بأن سيارة اصطدمت بالبوابة الرئيسية لمكتب رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، فى داونينج ستريت بـ لندن.

سوناك رئيس الوزراء البريطاني لندن سكوتلانديارد داونينج ستريت

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