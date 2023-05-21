أكبر تحد في عصرنا.. سوناك يوجه اتهامات قوية للصين علي هامش قمة هيروشيما

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الصين تشكل أكبر تحد في عصرنا للأمن والازدهار العالميين.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع اليوم، "أظهرت دول مجموعة السبع أيضا وحدة الهدف بشأن الصين. فبكين هي أكبر تحد للأمن العالمي والازدهار في عصرنا". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ومن جانبها، اتهمت الخارجية الصينية دول مجموعة السبع، خاصة اليابان والولايات المتحدة بتقويض السلام في مضيق تايوان بسبب دعمهم للقوس الانفصالية الساعية لاستقلال الجزيرة عن الوطن الأم.

وفي وقت سابق، قال وانج وينبين خلال مؤتمر صحفي، إن التهديد الحقيقي الحالي للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان هو أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي لتايوان ترفض الاعتراف بـ "توافق عام 1992" الذي يجسد مبدأ صين واحدة، والتي تسعي للانفصال من خلال الاعتماد على القوى الخارجية. حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

وقد بدأت قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان في 19 مايو وستستمر حتى اليوم، برئاسة اليابان لقمة هذا العام، وبمشاركة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، حيث تسعي المجموعة إلي فرض عقوبات اقتصادية علي روسية وزيادة المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا.