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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخطت ١١٦.٨% من المستهدف.."دمياط": انتظام توريد محصول القمح بإجمالى 39 ألف طن

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

أكدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى ، معلنة عن توريد ٣٩٤٥٤.٩٦٠ طن من المحصول حتى اليوم وذلك بنسبة تخطت ١١٦.٨% من المستهدف.

وأضافت ان المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان ، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد و التخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر  ،كما أكدت مجددا على  متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.

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