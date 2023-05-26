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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أنا مُحطم تمامًا| رسالة محمد صلاح الحزينة.. هل تكون الأخيرة مع ليفربول؟

محمد صلاح
محمد صلاح

ماذا ستفعل يا صلاح؟ يتساءل عشاق وجماهير محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن موقف الفرعون المصري بعد ضياع حلم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم رفقة الريدز.

وحقق فريق مانشستر يونايتد، أمس الخميس، فوزا عريضا على نظيره تشيلسي، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول إلى الدوري الأوروبي

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 69 نقطة ليضمن المركز الرابع رسميا والمؤهل إلى دوري ابطال اوروبا، قاطعا الطريق أمام ليفربول الذي سيظل في المركز الخامس.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع، حيث لن يتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسيذهب إلى الدوري الأوروبي.

وتعد هذه المرة الأولى لفريق ليفربول التي يغيب خلالها عن المشاركة في دوري أبطال اوروبا، منذ موسم 2017-2018.

ماذا قال محمد صلاح؟

بدوره علق محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على ضياع حلم تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، قائلا: "لقد دمرت تماما.. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا".

وأضاف صلاح في رسالته التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا.. نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى".

واختتم رسالته: "أنا آسف ولكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة.. نحن نخذل أنفسنا وأنت".

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هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

أثارت هذه الرسالة، الجدل حول مصير محمد صلاح مع ليفربول، خاصة في ظل تداول العديد من الأنباء والتقارير الصحفية التي تشير إلى اقتراب صلاح من الرحيل عن الريدز.

ويرغب صلاح في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم وتحطيم المزيد من الأرقام بالبطولة، ما يجعله يفكر في الرحيل عن الريدز والذهاب إلى فريق أوروبي آخر، يضمن له اللعب بدوري الأبطال.

هذا بالإضافة إلى  رحيل نجوم ليفربول الذين رافقهم صلاح خلال مشواره مع ليفربول وأبرزهم المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، ومن قبله السنغالي ساديو ماني الذي رحل إلى بايرن ميونيخ الموسم الماضي.

وينتهى العقد الحالى للمهاجم البرازيلى مع ليفربول في يونيو المقبل، حيث قرر الرحيل دون التوقيع على عقد جديد، ويعتبر رحيله نهاية لحقبة الثلاثى الذهبى لفريق ليفربول، «فيرمينو، محمد صلاح، ساديو مانى».

ما واجهة محمد صلاح المقبلة؟

وفقا لما ذكرته التقارير الصحفية، هناك العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد مع محمد صلاح وعلى رأسها باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى ريال مدريد، إلا أن النادي الفرنسي هو الأقرب لحسم الصفقة.

ويتابع باريس سان جيرمان بشكل مكثف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ويدرس إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالرغم من أن صلاح يمتلك عقدًا مع ليفربول حتى نهاية موسم 2025.

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