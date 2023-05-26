بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، عن أن القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الهندسة بشبرا، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب، وذلك بعد غلق باب الطعون.



وقالت الجامعة أن القائمة للمرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا وهم: الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي، والدكتور جمال السيد عبدالعزيز عبدربه.



وافتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ورشة عمل بعنوان آلية التقدم بمقترحات المشروعات الخضراء الذكية وذلك بقاعة مجلس جامعة بنها، وأعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، والتي يستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023.



جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد عبدالله مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وأكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حرص الأجهزة التنفيذية على تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مشيرا إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء تعتبر من المبادرات المهمة من أجل تعزيز الجهود نحو التنمية، كما أن محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة في هذا المجال حيث تقدم في العام الماضي 321 مشروعا فاز منها 4 مشروعات، مؤكداً أننا نحتاج إلى مشروعات ذكية يكون لها أثر إيجابي في إيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها المحافظة.



كما أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به جامعة بنها في تحفيز الابتكار الأخضر وبناء قدرات المشاركين في المبادرة من أبناء جامعة بنها والمجتمع المحلي ، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها مؤكدا على أن جامعة بنها بما تمتلكه من قدرات وخبرات في هذا المجال تسعى لإحداث زخم نحو نشر الوعى بأهداف المبادرة ومعايير المفاضلة بما يكفل بيئة مستدامة تحقق نقلة نوعية نحو الانتقال من الحياة التقليدية الى الحياة الذكية.



من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن ورشة العمل تستهدف دعوة الفئات المستهدفة من الباحثين بجامعة بنها والمجتمع المدني من أبناء محافظة القليوبية للتقدم بمقترحات المشروعات المختلفة والتي تركز على البعد البيئي للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتى تأتى في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.