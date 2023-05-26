عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا

كلية الهندسة بشبرا
كلية الهندسة بشبرا

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، عن أن القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الهندسة بشبرا، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب، وذلك بعد غلق باب الطعون.

رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية


وقالت الجامعة أن القائمة للمرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا وهم: الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي، والدكتور جمال السيد عبدالعزيز عبدربه.


وافتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ورشة  عمل بعنوان آلية التقدم بمقترحات المشروعات الخضراء الذكية وذلك بقاعة مجلس جامعة بنها، وأعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، والتي يستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023.


جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد عبدالله مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.


وأكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حرص الأجهزة التنفيذية على تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مشيرا إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء تعتبر من المبادرات المهمة من أجل تعزيز الجهود نحو التنمية، كما أن محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة في هذا المجال حيث تقدم في العام الماضي 321 مشروعا فاز منها 4 مشروعات، مؤكداً أننا نحتاج إلى مشروعات ذكية يكون لها أثر إيجابي في إيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها المحافظة.


كما أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به جامعة بنها في تحفيز الابتكار الأخضر وبناء قدرات المشاركين في المبادرة من أبناء جامعة بنها والمجتمع المحلي ، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها  مؤكدا على أن جامعة بنها بما تمتلكه من قدرات وخبرات في هذا المجال تسعى لإحداث زخم نحو نشر الوعى بأهداف المبادرة ومعايير المفاضلة بما يكفل بيئة مستدامة تحقق نقلة نوعية نحو الانتقال من الحياة التقليدية الى الحياة الذكية.


من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن ورشة العمل تستهدف دعوة الفئات المستهدفة من الباحثين بجامعة بنها والمجتمع المدني من أبناء محافظة القليوبية للتقدم بمقترحات المشروعات المختلفة والتي تركز على البعد البيئي للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتى تأتى في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

الهندسة اختيار عمداء الكليات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المشروعات الخضراء الذكية الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

مصرع شخصين في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بـ سمالوط المنيا

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

أزمات الزمالك لا تنتهي.. صدمة جديدة قبل مواجهة رفاق رونالدو بالبطولة العربية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

جمع ثروته من استجداء المارة.. تفاصيل القبض على المتسول الثري| شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان ورشة بعنوان آلية التقدم للمشروعات الخضراء الذكية

رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ترشيحاتنا

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

حقيقة تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف بالموازنة العامة

صيغة عظيمة لـ الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ثوابها يعدل مليون مرة

بدعوى تنفيذ عملية طعن.. مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل

سعر قميص أحمد سعد الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم خرافي

ضربة موجعة للدولار.. ربع اقتصاد العالم هرب للبريكس ومفاجأة بشأن العملة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

مهرجان الكوكايين على روح بابلو إسكوبار.. ما حقيقة الصور المتداولة ؟

أبراج يشعرون بالغيرة من إنجازات الشركاء| تجنبهم فورا

لحمة غريبة.. شيف تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ