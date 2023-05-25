رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

استقبل الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، وفدًا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة الدكتورة أندريه روزلند ، وذلك في إطار تفعيل البرنامج القطري لمصر .



جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الرحيم شولح المشرف على الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين، والدكتور عبد الفتاح منجد المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأكد الدكتور جمال سوسه أن هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين جودة مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل بما في ذلك التنمية المستدامة، بالإضافة إلي تعدد وتنوع مصادر التعليم العالي وأنواعه بإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية والخاصة ، والشراكات الوطنية والدولية بين الجامعات فى مجالات الصناعة وغيرها ، مما يخلق تنوع كبير أمام المستفدين للحصول علي خدمات تعليمية متميزة تتناسب مع احتياجتهم ورغباتهم .



وثمّن الدكتور جمال سوسه علي أهمية الزيارة، مرجعًا ذلك لرؤية واستراتيجية جامعة بنها في التعرف على تقييم المنظمات والمؤسسات الدولية لها ، ووجود نظرة أخرى على أنشطة الجامعة لتحقيق أقصى استفادة ، مؤكدا أن التوجه العام في جامعة بنها خاصة والجامعات المصرية اليوم يصب في اتجاه تطوير رؤية الجامعات المستقبلية والسعي إلى مواكبة الركب العالمي في مجال الارتقاء بنُظم التعليم العالي، وبهدف تعزيز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية والارتقاء بها.



جدير بالذكر أن البرنامج القطري لمصر قد وقعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان،السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

من جانبه قال الدكتور ناصرالجيزاوى أن الزيارة تستهدف مراجعة سياسة التعليم العالي وربطها بمناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تزور 6 جامعات أخرى بالإضافة إلى جامعة بنها .



وأضاف الدكتور تامر سمير أن الوفد أبدي اهتمامه بمعرفة البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة ومعايير التقدم لها وارتباطها بسوق العمل ، وكيفية إعداد خريج متميز قادر على المنافسة محليا ودوليا .

كما أكد الدكتور السيد فوده على الدور الذي تقوم به الجامعة لدعم وتشجيع منتسبيها على ريادة الأعمال وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع بما يدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في المعرفة بما يخدم المجتمع ويحقق رفاهيته.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الفتاح منجد المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية أن الجامعة ترحب بزيارة الوفد في ضوء سياسة الجامعة للانفتاح على العالم والاستفادة بخبرات مثل هذه المؤسسات.