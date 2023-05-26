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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعلًا لمبادرة الأوقاف.. مساجد جنوب سيناء تصدح بالصلاة على النبي بصيغة موحدة

مسجد الفيروز بطور
مسجد الفيروز بطور سيناء

ردد آلاف المصلين بمساجد جنوب سيناء   اليوم عقب صلاة الجمعة  بصيغة موحدة الصلاة علي النبي  من خلف ائمة المساجد .


وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه تم  تنفيذ المبادرة التي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الخاصة بالصلاة على سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" اليوم عقب صلاة الجمعة بكافة المساجد على مستوى مدن وقرى ووديان المحافظة، وذلك بمناسبة اختيار موضوع خطبة جمعة اليوم بعنوان " فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد".


وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على مفتشي وأئمة المساجد بكافة الإدارات بمتابعة تنفيذ المبادرة، والتأكد من أن كافة منابر المساجد تصدح بالصلاة على النبي بصيغة موحدة لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق.


وأشار إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية قاموا  بأداء صلاة الجمعة اليوم من مسجد الصحابة بشرم الشيخ، والمشاركة في مبادرة الصلاة علي رسول الله "صلى الله عليه وسلم".


ولفت إلى أن الصيغة الموحدة للصلاة علي النبي، هي الصيغة الإبراهيمية " اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى أل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وأل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وأل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

مساجد جنوب سيناء

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جنوب سيناء مساجد الصلاة على النبي أئمة تصدح

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