ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

كشفت تقارير مغربية، عن تفاصيل مشادة فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تداولها بعض الإعلاميين مؤخرا في نيجيريا.

وكانت تقارير نيجيرية قد أشارت مؤخرًا وفقًأ لمصادرها في الكاف أن هناك خلافا حادا نشب بين فوزي لقجع وباتريس موتسيبي، في آخر اجتماع بالمكتب التنفيذي قبل أيام، مما أدى وجود سباب وألفاظ خارجة بين الطرفين.



وقالت صحيفة "هسبورت" المغربية: "أن تفاصيل الخلاف بين لقجع وموتسيبي قديمة وليست حديثة كما هو مزعوم، مردفة أن القضية تعود لفترة ما قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون".



تفاصيل مشادة فوزي لقجع مع رئيس الكاف



وأشارت إلى أن لقجع كان قد صب غضبه على رئيس الكاف؛ لأنه كذب على فوزي لدى السلطات الكاميرونية، وأخبرهم بأن لقجع لا يريد تنظيم كأس افريقيا في الكاميرون، فوقع عتاب من طرف رئيس الجامعة على موتسيبي خلال اجتماع للمكتب التنفيذي ووقع صلح بينهما منذ زمان.



واختتمت أن العلاقة بين فوزي لقجع ورئيس الكاف جيدة ومبنية على الاحترام المتبادل بين الطرفين.