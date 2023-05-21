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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كاف يحسم الجدل بكلام نهائي.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الاهلي والوداد المغربي
الاهلي والوداد المغربي

ترددت أنباء خلال الساعات  الماضية عن تأجيل مباراة نهائي البطولة الأفريقية بين النادي الأهلي والوداد المغربي، ما جعل عشاق الساحرة المستديرة يتساءلون عن حقيقة ما تم ترددة خلال من انباء.

النادي الاهلي 

حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مصير تأجيل قمة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحديدا مباراة الإياب المحدد لها 11 يونيو المقبل، في المغرب، بسبب تعارض موعدها مع فترة التوقف الدولي المقبلة.

مصير تأجيل قمة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "لا يوجد تعارض بين موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأنها ستقام 11 يونيو، قبل 24 ساعة من بداية فترة التوقف الدولي، التي تبدأ يوم 12 من الشهر ذاته".

وتابع الاتحاد: "الأهلي والوداد المغربي سيلعبان مباراة الإياب بكامل نجومهما، لأن اللاعبين الدوليين سينضمون إلى منتخبي مصر والمغرب مع بداية فترة الأجندة الدولية في اليوم التالي لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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الأهلي يواجه الوداد للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يصطدم الأهلي مع الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخ الفريقين، إذ تفوق الفريق المغربي في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نسخة 2017.

وتفوق الوداد المغربي أيضا على الأهلي بنهائي النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا، إذ أقيم النهائي من مباراة واحدة ولُعبت في المغرب.

الاهلي والوداد المغربي 

الأهلي والوداد المغربي في صراع متكرر علي اللقب

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي بها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة عام 2017 والتي توجه بها الفريق المغربي.

ودائماً ما تشهد مباريات الأهلي والوداد المغربي الأثارة والمتعة، لما يملكان الفريقين لاعبين مهاريين تؤهلهم على حصد اللقب الإفريقي، حيث تقابلا الفريقين في 10 مباريات قبل نهائي المقبل.

ويتفوق الفريق الأحمر في عدد الموجهات بينهما حيث نجح في الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات، ونستعرض في تلك السطور تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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