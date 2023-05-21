موجز السوشيال ميديا.. تفاصيل جديدة في إصابة الونش.. لاعب الوداد يثير الجدل عن لقاء الأهلي في النهائي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات لاعب الوداد المغربي عن مباريات النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال زهير المترجي: "سنكون في الموعد أمام الأهلي ونحافظ على لقب دوري أبطال أفريقيا".

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، ما ينتظر لاعبي الأهلي حال الفوز بأبطال افريقيا.

وكتب: “الأهلي يرصد مكافآت تاريخية للاعبين حال الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا”.

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، التقرير الطبي للاعب الزمالك محمود الونش.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك: "إصابة الونش عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري، اللاعب سيتم إجراء الجراحة له في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الأوراق الخاصة بالسفر، الإجراء الطبي الذي سيتم مع إصابة "الونش"، يتم تحديده أثناء إجراء الجراحة، وفقًا لما هو متبع في مثل هذه الإصابات".