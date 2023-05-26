الشباب والرياضة بالشرقية تُنفذ فعاليات أنشطة نادي البحث عن وظيفة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دعم وتطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتعظيم الاستفادة منها في تقديم خدمات وأنشطة رياضية وثقافية ودينية تساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمي قدراتهم وصقل مهاراتهم بالاضافة إلى استغلال أوقات فراغهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الشباب والرياضة في دعم الشباب وتوفير برامج تدريبية لهم في مختلف المجالات مؤكداً على ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة منتجة من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة واعدادهم لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تعينهم على مواجهة أعباء الحياة وتوفر لهم حياة كريمة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الي أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الادارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ومنظمة العمل الدولية بتنظيم فعاليات "نادي البحث عن وظيفة" بمشاركة 60 شاب وفتاة من أعضاء مراكز شباب كفر ابراش بمشتول السوق وتلبانه بمنيا القمح والعزازي بفاقوس وذلك في الفترة من 12 – 25 مايو 2023 وذلك بهدف تدريب الشباب والفتيات الحاصلين على مؤهل علمى على طرق وأساليب البحث عن وظيفة بطريقة علمية من خلال مناهج علمية حديثة وتطبيقات عملية تُساهم فى تعميق المفاهيم وكذلك تدريبهم على الشمول المالى وكيفية عمل دراسات الجدوى وذلك من خلال مدربين معتمدين من منظمة العمل الدولية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات أنشطة "أندية البحث عن وظيفة" شملت تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية، مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة بها وذلك بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتقديم التدريب والمعاونة لهم تنفيذا لخطة الدولة لمواجهة البطالة وتفعيل دور وزارة الشباب في التأهيل والتدريب لمختلف الكوادر الشبابية بكافة محافظات الجمهورية