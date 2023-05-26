بدء اختبارات التخلف لمحفظي القرآن الكريم بالرواق الأزهري.. الإثنين

يبدأ الجامع الأزهر، الإثنين المقبل اختبارات التخلف للمتقدمين للعمل محفظ قرآن كريم بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن تكون الاختبارات في مقر الجامع الأزهر بالقاهرة لجميع المتقدمين على مستوى الجمهورية.

وفي سياق سابق، صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر بأن الاختبارات تُجرى إلكترونيا من خلال الاختبار المميكن المسجل بالصوت والصورة، وذلك ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في توزيع الأسئلة.

جدير بالذكر أن الاختبارات تجرى من خلال لجنة تُعقد برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الازهر، وذلك لاختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري.