1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.4 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 356 مبايعة بقيمة 1.08 مليار درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 261.9 مليون درهم و315 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 821.64 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 47 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 201 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 175.85 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 33.3 مليون درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 142.55 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 183.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 52 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 37 مليون درهم.