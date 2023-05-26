بكين تحث أوروبا على اتخاذ الصين بديلا اقتصاديا عن أمريكا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، أن الممثل الصيني لشؤون أوراسيا، لي هوي، حث الدول الأوروبية على النظر إلى الصين باعتبارها بديلا تجاريا واقتصاديا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقوم الدبلوماسي الصيني بجولة زيارات إلى وارسو وباريس وكييف وبرلين وبروكسل، وخلالها حثّ الحكومات الأوروبية على اعتبار بكين بديلا اقتصاديا لواشنطن.

وأضاف لي هوي قائلا: "لدى الصين والاتحاد الأوروبي إجماع في الرأي حول هذه القضية".

كان قد أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف التزام موسكو بحل النزاع الأوكراني بالطرق السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى العقبات الخطيرة التي وضعتها كييف والغرب أمام استئناف محادثات السلام.

وأعرب لافروف خلال لقاء الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، عن امتنانه لبكين على موقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيدا باستعداد الصين للعب دور إيجابي في التسوية.

وأضاف بيان الخارجية الروسية الذي صدر اليوم الجمعة : "جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا وآفاق حل النزاع.. وأعرب لافروف عن امتنانه للجانب الصيني على موقفه المتوازن من الأزمة الأوكرانية، وأعرب عن تقديره الشديد لاستعداد بكين للعب دور إيجابي في تسويتها".