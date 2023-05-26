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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكاتب مينا عادل جيد مؤلف "جزيرة إلخ إلخ" يكشف تفاصيل الرواية

الكاتب والروائي مينا
الكاتب والروائي مينا عادل جيد

قال الكاتب والروائي مينا عادل جيد مؤلف "جزيرة إلخ إلخ"، إن مغامراتي في التجريب لا تتوقف.

أضاف الكاتب والروائي مينا عادل جيد مؤلف "جزيرة إلخ إلخ"، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: ""جزيرة إلخ إلخ" هي رواية تدور أحداثها في لا زمان ولا مكان في جزيرة غير معلومة وزمان غير معلوم".

 

أشار الكاتب والروائي مينا عادل جيد مؤلف "جزيرة إلخ إلخ"،: "كتبت الرواية في وقت فيروس كورونا، لأني كنت أشعر بالوحدة في هذه الفترة نتيجة للعزل ونمط الحياة الذي تغير".

وأوضح الكاتب والروائي مينا عادل جيد مؤلف "جزيرة إلخ إلخ"،: "الانتاج الخاص بي يبدو غزير لأن كل عام تصدر لي رواية، ولدي نظام صارم للكتابة، لأنني موظف وبكتب في أيام الأجازة، وبكتب 8 ساعات في اليوم".

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