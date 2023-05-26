الصراع يشتد على لقب الدوري الألماني

تسود حالة من الترقب الكبيرة على المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني بسبب الصراع الكبيرة ما بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ للظفر باللقب حيث يستمر الصراع للأسبوع الأخير.



يتصدّر دورتموند الترتيب بفارق نقطتين عن بايرن (70 مقابل 68)، وسيتوج بطلا للمرة الاولى منذ 2012 في حال فوزه، أما أي ‘خفاق مقابل انتصار بايرن ضد المضيف كولن فيعني لقبًا حادي عشر تواليًا للعملاق البافاري.



وذكرت البوندسيلجا أنه تزامنا مع استعدادات الفريقين لمواجهة تحدي الفوز باللقب ، أثبت الموسم رقم 60 للدوري الألماني أنه الأقوى والأكثر إثارة بين فريقين من عمالقة كرة القدم في القارة الأوروبية.



وقال أن إحصائيات عام 2023 تكشف كل الأمور فقد حقق دورتموند مباريات رائعة وحصد 11 نقطة أكثر من بايرن منذ يناير الماضي ، كما تفوق علي منافسه بفارق 15 هدف هذا الموسم.