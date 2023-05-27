بعد تدخله بقضية اللاعب أحمد بغدودة.. جابر القرموطي: الرئيس السيسي مهتم بمنظومة الرياضة المصرية.. فيديو

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أن الرئيس السيسي يهتم بمنظومة الرياضة في مصر، وهو ما ظهر في تدخله في موضوع لاعب المصارعة المصري “أحمد بغدودة”.

وقال جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج “مانشيت”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الرئيس طلب من منظومة الرياضة، أنه يحل من جذوره، مؤكدا أنه لا بد من دراسة الملف بطريقة تليق بالدولة المصرية، وحصر جميع المشاكل التي تواجه تلك الرياضية.

لا بد من الاحتفال بهم.

وتابع مقدم برنامج “مانشيت”، أن هناك لاعبين بالمصارعة حصلوا على الميدالية الذهبية في المصارعة، في بطولات عالمية، ولا بد من الاحتفال بهم.