جابر القرموطي يخصص حلقة عن حصاد القمح مرتديا الزي الفلاحي

خصص الإعلامي جابر القرموطي، حلقة اليوم للحديث عن حصاد القمح بمحافظة الشرقية.



وظهر الاعلامي جابر القرموطي، علي ظهر آلة حصاد القمح مع أحد المواطنين بأحدي القري.

والتقى الإعلامي جابر القرموطي، بمحافظة الشرقية ممدوح غراب، والذي قال:"لدينا 4 أو 5 محطات عملاقة للمعالجة ونأمل أن ينتهوا في 2024، وهو ما سيريح الأهالي كثيرا، ونحن أيضا كنا نعاني من كثافة الفصول في بعض المدارس وكانت تصل إلى 92 طالب في بعض الفصول، وحاليا لا تتخطى الكثافة 40 أو 42 طالب، لأن حجم المدارس التي أنشأت منذ 2014 لم تشهده المحافظة من قبل"..



وأكد المحافظ، أن محصول القمح هذا العام مبشر جدا، بفضل الإنتاجية الجيدة هذا العام لمحصول القمح، متابعا: "الأزمات الأخيرة لم تؤثر على الإنتاجية، وسعر وزارة التموين مناسب جدا وإن شاء الله السنة دي تبقى كويسة جدا".

