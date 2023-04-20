جابر القرموطي يكشف حقيقة كتابة كل ثروته لابنتيه..ويؤكد:أخاف الحياة أكثر من الموت

حلّ الإعلامي جابر القرموطي، ضيفًا بـبرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدثت خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.



جابر القرموطي: أنا الإعلامي الأقرب للناس ولا أسعى للتريند

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أنه لم يقدم مواقف مضحكة لكي يصبح تريند على السوشيال ميديا، متابعًا: "ولا أعرف حاجة عن التريند ولا ليا علاقة بالسوشيال ميديا".

وأكمل: "أنا قولت هرصد الواقع بطريقة مختلفة، لكي أصل إلى المواطن أبسيط في القرى والنجوع"، متابعا:" أنا الإعلامي الأقرب للناس".

أخ عاق.. جابر القرموطي يكشف حقيقة كتابة كل ثروته لابنتيه |فيديو

تحدث جابر القرموطي عن حقيقة كتابة ميراثه لبناته وهو على قيد الحياة، قائلا: "لو أنت عندك بنات وبناتك ساعدوا في تكوين ثروتك وتعبوا معاك.. ولو كتبت ليهم ثروتك فـ دا حق شغلهم وتعبهم".

وأكمل: "لو ليك أخ عاق.. ومش مدرك الجهد اللي عملته.. ليه أديه من ثروتي"، متابعًا:"بناتي لو طلبوا عيني لن أتردد.. ولكني لا أمتلك ورثًا.. أنا على باب الله".



هقوم لك .. جابر القرموطي يستفز منى عبد الوهاب بسبب الستات

وجهت الإعلامية منى عبد الوهاب، سؤلا للإعلامي "جابر القرموطي" قائلة:"قناع ولا اقتناع لما غنيت كلمات فيها تنمر على الستات عشان تغني أغنية؟".

وبادرها الإعلامي قائلا:" اه اقتناع"، لتعلق "منى عبد الوهاب":" اقتناع..دا أنا هقوم لك..وبراحه كدا وفهمني".

90% بمصر بيشوفوا جعفر العمدة| القرموطي : محمد رمضان فعلا نمبر وان

قال جابر القرموطي:" الناس هاجمت محمد رمضان وقالوا إنه بيقدم إسفاف، ولكن النهاردة رقم واحد..ومسلسله منتشر".

وأضاف:" دلوقتي 90% من الشعب المصري بيتفرج على مسلسل محمد رمضان..وأه محمد رمضان نمبر وان".

جابر القرموطي: أخاف الحياة أكثر من الموت ومانشيت ماركة مسجلة باسمي

وأكد الإعلامي جابر القرموطي، أنه يخاف من الحياة وليس الموت، متابعا:" أكثر حاجة بخاف منها هي خيانة الصحة".

وأكمل:" بخاف جسمي ميشلنيش..وبقول يارب قبل ما جسمي يشيلنى ربنا يشيلنى، مش عايز أبقى عبء ومبحبهاش حكاية العبء دي على حد وبالذات في المرض".