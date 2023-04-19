جابر القرموطي: أنا الإعلامي الأقرب للناس ولا أسعى للتريند

حلّ الإعلامي جابر القرموطي، ضيفًا بـبرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدثت خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.

وأكد الإعلامي جابر القرموطي، أنه لم يقدم مواقف مضحكة لكي يصبح تريند على السوشيال ميديا، متابعًا: "ولا أعرف حاجة عن التريند ولا ليا علاقة بالسوشيال ميديا".

وأكمل: "أنا قولت هرصد الواقع بطريقة مختلفة، لكي أصل إلى المواطن أبسيط في القرى والنجوع"، متابعا:" أنا الإعلامي الأقرب للناس".

وشدد على أنه رفض المشاركة في برامج المقالب رغم العروض المالية الضخمة، بالرغم من احتياجي الشديد.