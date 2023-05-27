النقض تؤيد حكمي إعدام قاتل والده بغرفة نومه..وآخر أنهى حياة جاره بالمسجد

قضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا حسین

نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين علي حسنين ، عادل عمارة ، أحمد أمين ، هشام

الجندي، د.أكرم بكري ، ومحمد تركي ، وتامر الجمال ، وحسن ذكي ، وحاتم عبد الباري سليمان ، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد باشا نواب رئيس المحكمة بإقرار حكمي إعدام قاتل والده بغرفة نومه وقاتل جاره داخل المصلي.

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ترجع وقائع الجريمة الأولى إلى قيام محمد محمد السيد بدائرة قسم إمبابة بقتل والده محمد السيد عمداً معسبق الإصرار وذلك بعد أن قامت وحشية الوحوش الضارية في البرية فقام بلا رادع من قيم ولا أخلاق ولا دين ولا صلة رحم وغريزة البنوة لوالده مخططاً لجريمته الشنعاء بطريقة تحدث دوياً وصدمة ورعب لكل من يسمع بها فهداه تفكيره الضال إلى جريمته التي لم يعهد بها المجتمع المصري من أدناه إلى أقصاه بحجة دوام الخلافات الأسرية بينه وبين والده بسبب أفكاره غير السوية التي يدعي فيها أنه المهدي المنتظر والتي اعتاد المجني عليه تعنيفه عليها ضرباً وسباً ونهراً في محاولة لتقويم سلوكه المعوج واقصائه عن أفكاره غير السوية فبيت النية وعقد العزم على الخلاص من أبيه فقتله ، وذلك بإحضار خنجراً وانتظره حتى استغرق في نومه بحجره نومه وباغته بالطعنات في مواضع مختلفة حتى أزهق روحه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بإجماع الآراء بإعدامه شنقاً وأيدت اليوم محكمة النقض ذلك الحكم ، كما ترجع وقائع الجريمة الثانية والتي قضت فيها محكمة جنايات بني سويف عام ٢٠٢٠ بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم سليمان خالد بالإعدام شنقاً وذلك لقتله المجني عليه بعد أن استل سكيناً نتيجة خلافات بينهما واستغل استغراقه في النوم داخل المسجد منتظراً الصلاة حيث لم يتواجد أحد وقام بطعنه وذبحه من رقبته، وبذات جلسة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا حسين أيدت محكمة النقض حكم الإعدام .



المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض