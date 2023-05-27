جامعة العريش تستعد لتشغيل مركز طبى لخدمة المواطنين.. غدا

تستعد جامعة العريش محافظة شمال سيناء، لبدء استقبال المواطنين في المركز الطبي الخاص بها اعتبارًا من غدا الأحد 28 مايو الجاري، ويتضمن المركز عددًا من العيادات المتخصصة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى معمل تحاليل طبية وعيادة جراحة الأورام.

وأوضح بيان صادر عن المركز الطبي بجامعة العريش ، أن الكشف يتطلب دفع رسوم رمزية بقيمة 50 جنيهًا، ويقوم بتقديم الخدمات أساتذة الطب بكلية الطب بجامعة العريش المختصين في تلك المجالات.



وتتضمنت العيادات المتوفرة في المركز الطبي كالتالي :

عيادة الباطنة العامة، وعيادة الغدد الصماء، وعيادة القلب والأوعية، وعيادة أمراض الصدر، وعيادة الجراحة العامة، وعيادة جراحة الجهاز الهضمي ، وعيادة الأطفال، وعيادة الروماتيزم، والتأهيل وعيادة النساء والتوليد وعيادة أمراض الدم ، والأورام للأطفال، وعيادة المخ والأعصاب، والعمود الفقري، وعيادة الجلدية، وعيادة العظام.



خدمات طبية :

يأتي تشغيل المركز الطبى بجامعة العريش في إطار توفير خدمات طبية متميزة للمواطنين في بشمال سيناء، ويعكس التزام الجامعة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجتمع المحلي.

ويتوقع أن يحظى المركز بإقبال كبير من المواطنين، وهذه الخطوة إضافة مهمة لجهود تطوير البنية التحتية الصحية في شمال سيناء، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية بشمال سيناء وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير العلاج المناسب للمرضى.