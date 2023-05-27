عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تستعد لتشغيل مركز طبى لخدمة المواطنين.. غدا

الكشف على المواطنين
الكشف على المواطنين ب٥٠ جنيها

تستعد جامعة العريش محافظة شمال سيناء، لبدء استقبال المواطنين في المركز الطبي الخاص بها اعتبارًا من غدا  الأحد  28 مايو الجاري، ويتضمن المركز عددًا من العيادات المتخصصة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى معمل تحاليل طبية وعيادة جراحة الأورام.

وأوضح بيان صادر عن المركز الطبي بجامعة العريش ، أن الكشف يتطلب دفع رسوم رمزية بقيمة 50 جنيهًا، ويقوم بتقديم الخدمات أساتذة الطب بكلية الطب بجامعة العريش المختصين في تلك المجالات.


وتتضمنت العيادات المتوفرة في المركز الطبي كالتالي  :
عيادة الباطنة العامة، وعيادة الغدد الصماء، وعيادة القلب والأوعية، وعيادة أمراض الصدر، وعيادة الجراحة العامة، وعيادة جراحة الجهاز الهضمي ، وعيادة الأطفال، وعيادة الروماتيزم، والتأهيل وعيادة النساء والتوليد وعيادة أمراض الدم ، والأورام للأطفال، وعيادة المخ والأعصاب، والعمود الفقري، وعيادة الجلدية، وعيادة العظام. 
 

خدمات طبية :

يأتي تشغيل المركز الطبى بجامعة العريش في إطار توفير خدمات طبية متميزة للمواطنين في بشمال سيناء، ويعكس التزام الجامعة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجتمع المحلي. 

ويتوقع أن يحظى المركز بإقبال كبير من المواطنين، وهذه الخطوة إضافة مهمة لجهود تطوير البنية التحتية الصحية في شمال سيناء، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية بشمال سيناء وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير العلاج المناسب للمرضى.

txt

محافظ شمال سيناء يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة

العريش المركز الطبي عيادات الكشف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وكيل الأزهر لرؤساء لجان الثانوية: الطلاب أمانة في أعناقكم

حماس: الاعتداءات على المغير تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا

أخر تطورات إصابة مصطفى شلبي فى الزمالك قبل مباراة الطلائع

الرئيس السيسي: استقرار السودان مهم لكل الأطراف الإقليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ