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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط تعجيزي يقرب أسينسيو من باريس سان جيرمان

أسينسيو
أسينسيو

تحدث تقرير صحفي، اليوم، السبت، عن موقف ماركو أسينسيو نجم فريق ريال مدريد، من الرحيل عن سانتياجو برنابيو، في الصيف الجاري.

ويشار إلى أن أسينسيو قرر عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، واقترب من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

شروط أسينيسيو للبقاء في فريق ريال مدريد

وقالت صحيفة "ماركا"، إن خوسيه آنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد، ناقش مساء أمس، الجمعة، موقف أسينسيو، ولم يتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب.

وأوضحت "ماركا" في تقريرها، أن الأزمة بين أسينسيو وريال مدريد حول الجانب الرياضي وليس المالي، لأن اللاعب يرغب في اللعب أساسيا بمباريات الفريق.

ومن المقرر، أن تعقد جلسة بين أسينسيو ومسؤولي ريال مدريد الأسبوع المقبل، لحسم موقف اللاعب نهائيا.

سان جيرمان ماركو أسينسيو ريال مدريد

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