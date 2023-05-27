وكيل الأزهر: لم نرصد حالة تسريب واحدة للأسئلة في امتحانات الثانوية العام الماضي

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف: “لم تثبت لدينا حالة تسريب واحدة العام الماضي بفضل جهود أبناء الأزهر المخلصين”.

وأضاف وكيل الأزهر، خلال لقائه برؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه لا بد أن نبذل من الجهود ما يكفي لوضع الأزهر في مكانته، مشددا على ضرورة توفير مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا أن يؤدوا الامتحانات، موجها رسالة للطلاب قائلا: "اطمئنوا فلن نضيع جهودكم وتعبكم".

والتقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، اليوم السبت، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

وأوضح وكيل الأزهر أن رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية عليهم مسئولية كبيرة وأمانة وضعناها في رقابهم، مبينا أن امتحانات الثانوية الأزهرية تم الاستعداد لها منذ فترة وتم بذل جهود كبيرة، لتخرج في شكل يليق بالأزهر الشريف.

واختتم وكيل الأزهر كلمته لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية قائلا: “الطلاب بذلوا جهودا كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا”، موضحا أن “هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم”.

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