عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تعرض لحادث.. كلية القرآن بالأزهر تختبر طالبا في مستشفى الرمد بطنطا.. صور

اختبار طالب مريض
اختبار طالب مريض بالأزهر

وافقت جامعة الأزهر، فور علمها بتعرض أحد طلاب كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا لحادث مفاجئ، على عقد الاختبار الشفوي للطالب في مقر إقامته بمستشفى الرمد بجامعة طنطا؛ نظرًا لتعرضه لإصابة بالغة في عينه.

وقام الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور محمد سليمان حنفي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور بشير أحمد دعبس، أحد أعضاء الكنترول، بالذهاب للمستشفى حيث يوجد الطالب مصطفى محمد أبو عرب، الطالب بالفرقة الثالثة؛ للاطمئنان عليه، ورفع روحه المعنوية، وتم امتحان الطالب شفويًّا في القرآن الكريم والقراءات العملي.

وقام عميد الكلية ومرافقوه بالدعاء للطالب بتمام الشفاء وقراءة الفاتحة بنية خروجه من المستشفى سليمًا معافى بإذن الله تعالى.

من جانبها وجهت أسرة الطالب الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة، وكلية القرآن الكريم، على هذه اللفتة الإنسانية التي كان لها أثر إيجابي على الحالة الصحية للطالب.

2f7f528b-3442-4d0a-bcbc-2696152a2b66
2f7f528b-3442-4d0a-bcbc-2696152a2b66
92c9751e-55f1-42d2-86fa-9f15d6ad8efb
92c9751e-55f1-42d2-86fa-9f15d6ad8efb
211207d4-b425-459b-aa5c-a29ce39bfaa2
211207d4-b425-459b-aa5c-a29ce39bfaa2
b28b0694-737b-415e-ac6f-46a70e32958e
b28b0694-737b-415e-ac6f-46a70e32958e
جامعة الأزهر الأزهر كلية القرآن حادث طنطا الاختبار الشفوي مستشفي الرمد عميد كلية القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

محافظة القاهرة: إزالات عرب اليسار والسيدة عائشة لرفع كفاءة الطرق وتيسير المرور

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

ميار الببلاوي تبوح بتفاصيل مثيرة ضد وفاء مكى

يربط الخليج بـ تركيا | كل ما تريد معرفته عن خط النقل الإقليمي بالعراق

تطورات موقف المصابين بالأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

تدخل عاجل من رئيس الأهلي بسبب مباراة الوداد

سعر فستان درة يثير الجدل| رقم خرافي

سلاح أمريكي خطير قادم من إسرائيل يظهر في أوكرانيا قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمية المسموح بشربها من القهوة في اليوم الواحد.. ومخاطر غير متوقعة للإفراط

9 علامات تكشف إصابتك بمرض السكري.. احترس منها

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ