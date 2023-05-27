تعرض لحادث.. كلية القرآن بالأزهر تختبر طالبا في مستشفى الرمد بطنطا.. صور

وافقت جامعة الأزهر، فور علمها بتعرض أحد طلاب كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا لحادث مفاجئ، على عقد الاختبار الشفوي للطالب في مقر إقامته بمستشفى الرمد بجامعة طنطا؛ نظرًا لتعرضه لإصابة بالغة في عينه.

وقام الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور محمد سليمان حنفي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور بشير أحمد دعبس، أحد أعضاء الكنترول، بالذهاب للمستشفى حيث يوجد الطالب مصطفى محمد أبو عرب، الطالب بالفرقة الثالثة؛ للاطمئنان عليه، ورفع روحه المعنوية، وتم امتحان الطالب شفويًّا في القرآن الكريم والقراءات العملي.

وقام عميد الكلية ومرافقوه بالدعاء للطالب بتمام الشفاء وقراءة الفاتحة بنية خروجه من المستشفى سليمًا معافى بإذن الله تعالى.

من جانبها وجهت أسرة الطالب الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة، وكلية القرآن الكريم، على هذه اللفتة الإنسانية التي كان لها أثر إيجابي على الحالة الصحية للطالب.

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