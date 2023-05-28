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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف ترى النبي في المنام؟.. عليك بأمرين

كيف ترى النبي في
كيف ترى النبي في المنام ؟

كيف ترى النبي في المنام .. ورد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي» وفي رواية :« من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»... ولهذا فمن الأسئلة التي ترد دومًا في أذهان المسلمين: كيف أرى رسول الله في المنام؟. 

يشتاق جميع المسلمين لرؤية الحبيب المصطفى محمد – صلى الله عليه وسلم – في منامهم؛ نظرًا لما تشير إليه تلك الرؤية من صلاح الحال لصاحبها، والبشرى في القرب من الله – عز وجل – وصدق المحبة لرسوله، ويقول الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن رؤية النبي في المنام هي رؤية حق، فلا يمكن للشيطان أن يتمثل في صورته، واستشهد بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – حينما قال: “من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي”.

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طريقة لرؤية النبي في المنام


وأوضح الشيخ محمد أبو بكر، أن رؤية النبي محمد في المنام لها طريقتين، وهما:

1– إما أن يقرأ الشخص “بردة المديح” وعقب كل بيت يصلي على النبي بالبيت المشهور (مولاي صلي وسلم دائمًا أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم).

2– أو أن يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله بأعداد كبيرة، ويشتاق قلبه لرسول الله حتى يمن الله عليه برؤية الحبيب – صلى الله عليه وسلم”.

وأوصى الداعية كل من رأى الحبيب في المنام، بأن يكتم هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه “خير يحسد، وإذا حسد ومنع عن العبد لا يعود إلا بشق الأنفس” – على حد قوله.

طريقة لرؤية النبي في المنام كيف ترى النبي في المنام كيف أرى النبي في المنام

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