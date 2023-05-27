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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع طريقة لعمل كفتة البطاطس الاقتصادية

اسرع طريقة لعمل كفتة
اسرع طريقة لعمل كفتة البطاطس الاقتصادية

تحرص الكثير من السيدات بالبحث عن عدد من الأكلات الاقتصادية سريعة التحضير ذات الطعم الشهي و اللذيذ.

وتعد كفتة البطاطس واحدة من ألذ تلك الوجبات التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار بسبب أنها هشة ومقرمشة ، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج الكثير من المكونات.

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مقادير كفتة البطاطس:

 

2 ثمرة بطاطس كبيرة الحجم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
2 ملعقة كبيرة كزبرة مفروم
2 ملعقة كبيرة شبت مفروم
2 عود بصل أخضر مفروم
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة ، مطحونة
1 ملعقة صغيرة ملح
ربع  ملعقة صغيرة كركم
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1 صفار بيض
1 كوب كبير دقيق

 

 

خطوات التحضير:

نقوم بغسل البطاطس وتقشيرها ثم نحضر وعاء من الماء ،ونتركه على النار حتى يغلي الماء
نضيف البطاطس للوعاء ،ونتركه في الماء حتى يتم سلقها نرفع البطاطس من ماء السلق ونتركها في المصفاة حتى تتصفى تمامًا وتبرد

نضع البطاطس في وعاء ونقوم بهرسها جيدا ثم نضيف صفار البيض والدقيق والبصل الأخضر والبقدونس الكزبرة الخضراء والشبت والثوم، للبطاطس ،ونقلب حتى نخلط كل المكونات ، ثم نتبل خليط البطاطس  بالملح والفلفل الأسود والكركم والكزبرة 

نستمر في التقليب ،ثم نقوم بتشكيل خليط البطاطس على شكل أصابع كفتة متوسطة الحجم ،ثم نحضر مقلاة ،ونضع فيها الزيت ،ونتركها على النار حتى يسخن الزيت


نغطي أصابع كفتة البطاطس بالدقيق ثم نضعها في الزيت مع التقليب حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم نرفعها على ورق مطبخ ثم نقدمها.

 

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