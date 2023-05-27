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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر جمال فتيات كوريا.. 6 خطوات أساسية فى روتين البشرة

صدى البلد

تسعى الكثير من السيدات للحصول على بشرة ناعمة صافية تشبه “الزجاج”، على غرار بشرة النساء الكوريات، وللحصول على بشرة صافية مثل الكوريين فهو أمر سهلا من خلال اتباع روتين العناية بالبشرة ، من خلال عدة خطوات عديدة .

فإذا كنتِ تحلمين ببشرة زجاجية لامعة، عليكِ اتباع الخطوات التالية وفقا  لموقع Health remediez

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خطوات هامة للحصول علي بشرة زجاجية

منظف زيتي    

استخدام منظف زيتي يساعد في إزالة جميع الشوائب والمسام المتسخة وبقايا المكياج، ويحمي أيضاً البكتيريا الجيدة الموجودة على الطبقة الدهنية من الجلد.


التقشير

 يساعد التقشير على الأقل 2-3 مرات في الأسبوع، في تحسين لون البشرة وملمسها، لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة ويمنع انسداد المسام، ويمكن أن يتم التقشير إما بالمقشر أو بالسوائل الكيميائية.

 

القناع الورقي

الأقنعة الورقية يمكن اختيارها حسب نوع البشرة توفر الأقنعة الورقية طبقة إضافية من الترطيب حيث يعمل القناع كطبقة عازلة للهواء، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يترك لمدة عشرين دقيقه ،حتى تحصلي على بشرة صافية ومشرقة.


"السيروم"

 يساعد السيروم في استعادة الترطيب الذي تتطلبه البشرة باستخدام الأمصال المركزة التي تستهدف التجاعيد، أو شيخوخة الجلد، أو الجفاف أو فرط التصبغ.


كريم ترطيب

يجب وضع كريم ليلي للاحتفاظ بكل ذلك الترطيب ،هذا يشمل كريم ليلي، وآخر لمنطقة تحت العينين التي تكون رقيقة وعُرضة للإصابة بالتجاعيد.  


واقي الشمس

يعد وضع كريم الوقاية من الشمس أهم خطوة في هذا الروتين، حيث يمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الوصول إلى بشرتكِ، وبالتالي يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد وتلف البشرة 

بشرة بشرة النساء الكوريات التقشير السيروم بشرة صافية

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