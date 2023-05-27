ضبط 143 طن قمح محلي قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط كميات من القمح المحلي تقدر بحوالي 143 طنا داخل 7 مخازن وعدد من السيارات المحملة خلال حملات تموينية لضبط الأقماح المحظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء بعدد من مراكز المحافظة.

من جانبه أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط إنه تم تنفيذ حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف مدير مباحث التموين أسفرت عن ضبط 68 طنا داخل 6 مخازن بمركز ديروط و 10 أطنان قمح داخل مخزن بمركز ساحل سليم و 34 طنا محملة على 3 سيارات نقل بمركز منفلوط و 31 طنا محملة على 4 سيارات بمركز أسيوط، لافتًا إلى استمرار تنفيذ وتكثيف الحملات بناءً على توجيهات محافظ أسيوط لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للفساد والاحتكار وضبط المخالفين والتأكد من عدم تداول أو تخزين القمح المحلي وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وكان محافظ أسيوط قد كلف مديرية التموين بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان مشتركة من مباحث التموين والزراعة والوحدات المحلية لتكثيف الحملات التفتيشية وتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وملاحقة بعض ضعاف النفوس من المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فضلًا عن تنفيذ حملات توعية للمزارعين بضرورة توريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية.

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